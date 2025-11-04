Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Celle (ots)

Gestern Abend (03.11.2025) ist es in Celle zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Eine 19-jährige befuhr mit ihrem Skoda gegen 21:20 Uhr den Nordwall in Richtung Neumarkt. An der Kreuzung wollte sie nach links auf den Neumarkt abbiegen und hielt an einer roten Ampel. Ein hinter ihr fahrender 82 Jahre alter Fahrer eines Mazda übersah dies aus bislang ungeklärter Ursache und fuhr auf das Fahrzeug der jungen Frau auf. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Mazdafahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Der Schaden liegt bei zirka 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell