Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verdächtige Personengruppe am Celler Schloß

Celle, Schloßpark (ots)

Durch den Sicherheitsdienst, der im Rahmen des Mittelaltermarktes eingesetzt wird, wird am Samstag Abend gemeldet, dass bereits am Freitag eine Personengruppe im Bereich des Schlosses aufgetaucht sei. Diese hätten weiße Masken getragen. Eine genaue Anzahl an Personen konnte nicht genannt werden. Zur Meldezeit hat der Sicherheitsdienst drei dieser Personen wieder festgestellt. Die Personalien sind durch die Polizei erhoben worden. Die Personen leugnen auf Vorhalt Teil der Gruppe gewesen zu sein. Augenscheinlich ist es am Freitag zu keiner Außenwirkung von Seiten des Mittelaltermarktes gekommen. Die Polizei hat erst am Folgetag von dem Sachverhalt erfahren. Personen die Hinweise zu der Gruppe von Freitag machen können, können sich unter der Telefonnummer 05141-2770 melden. Hinweise auf Straftaten gibt es bislang nicht. Einen Bezug zu Halloween kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

