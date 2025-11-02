PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in ein Wohnmobil

Celle, Wittinger Straße (ots)

Unbekannte Täter sind gestern gewaltsam in ein Wohnmobil eingedrungen. Das Fahrzeug war auf der Wittinger Straße hinter dem AKH abgeparkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, wenn sie in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Telefonnummer ist 05141-2770

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

