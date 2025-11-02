POL-CE: Einbruch in ein Wohnmobil
Celle, Wittinger Straße (ots)
Unbekannte Täter sind gestern gewaltsam in ein Wohnmobil eingedrungen. Das Fahrzeug war auf der Wittinger Straße hinter dem AKH abgeparkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, wenn sie in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Telefonnummer ist 05141-2770
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de
