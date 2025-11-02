PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Einfamilienhaus

Celle, Altenhagen, Dahlgrund (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Straße Dahlgrund in Altenhagen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 18.10. und gestern. Ob etwas entwendet worden ist kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise und verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 05141-2770 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

