Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle, Burgstraße Ecke Fischerstraße

Einbruch in ein Trafohäuschen (ots)

In der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster zu einem Trafohäuschen in der Burgstraße aufgebrochen. Im Objekt haben sie dann einen Alarm ausgelöst und sind durch einen Verantwortlichen gestört worden. Die Täter seien mit einem silbernen Pkw davongefahren. Die Fluchtrichtung sei in Richtung Altenceller Schneede erfolgt. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden, die Samstag Nacht zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich Burgstraße und Fischerstraße gesehen haben, insbesondere falls dort ein abgestellter silberner Pkw bemerkt worden ist. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 05141-2770 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell