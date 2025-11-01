PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Ruhiges Halloween

Celler Stadtgebiet (ots)

Die Celler Polizei hat ein ruhiges Halloween erlebt. Es ist lediglich zu Meldungen von Böllerwürfen gekommen. Bei Eintreffen der Beamten sind jedoch keine Personen oder Schäden festgestellt worden. Am Folgetag kam es auch nur zu vereinzelten Meldungen von beschädigten Briefkästen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Rahmen einer Halloweenparty zu ruhestörendem Lärm, was die Polizei auf den Plan gerufen hat. Insgesamt sind die halloweenbedingten Einsätze jedoch überschaubar gewesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

