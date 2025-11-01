PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ohne Führerschein und vermutlich unter Drogeneinfluss ein Auto geführt

Celle, Heese (ots)

Am Freitagnachmittag fällt den Beamten der Celler Polizei während der Streifenfahrt ein Pkw auf, da dieser beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich versucht seinen Pkw auf einem Parkplatz zu parken. Diesen stellt er quer auf einen Behindertenparkplatz und versucht sich zu Fuß zu entfernen. Er wird durch die Beamten angehalten und hierbei wird festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren ergibt sich der Verdacht, dass der 28-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln den Pkw geführt hat. Aus diesem Grund wird gegen den Fahrzeugführer in zwei Verfahren ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

