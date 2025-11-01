PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pkw-Führer ohne Führerschein gefahren

Celle, Hannoversche Heerstraße (ots)

Am Nachmittag des 31.10.2025 fällt einer Polizeistreife ein Pkw im Bereich der Hannoverschen Heerstraße auf. Die Beamten entschließen sich zu einer Kontrolle und halten das Fahrzeug an der Dasselsbrucher Straße an. Beim Herantreten an den Pkw setzt der zuvor erkannte und männliche Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Die Beamten können dem Fahrzeug folgen und es wenig später in einer Querstraße anhalten. Nun sitzt bei der folgenden Kontrolle jedoch die Beifahrerin auf dem Fahrersitz. Der zuvor gefahrene 30-jährige Mann sitzt "unschuldig" auf dem Beifahrersitz. Ihm wird jedoch auf Grund der Beobachtungen der Polizeibeamten der Vorwurf gemacht und die Weiterfahrt untersagt. Das Täuschungsmanöver halt keinen Erfolg gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

