POL-DO: Trotz leichtem Rückgang: Wohnungseinbrüche in der "dunklen Jahreszeit" verhindern - Lassen Sie sich beraten und machen Sie Ihre Wohnung einbruchssicher!

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für die Betroffenen ein belastendes Ereignis. Das Durchwühlen von Schränken und Schubladen und damit der Eingriff in die Privatsphäre durch Unbekannte wiegt oft schwerer als die materiellen Verluste.

Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche in Dortmund und Lünen auf vergleichsweise niedrigem Niveau leicht an, insgesamt wurden 1.312 Taten verzeichnet. Im Vergleich zum Höchststand aus dem Jahr 2015 (3.357 Taten) ist jedoch ein Rückgang von 60,92% zu verzeichnen. Mit der 2016 eingerichteten Tatortgruppe und der damit verbundenen professionellen Tatortaufnahme konnte die Aufklärungsquote von knapp 11% (2015) auf zwischenzeitlich bis zu 18% (2023) erhöht werden (2024: 13,26%). Dies ist auch in der langfristigen Betrachtung die beste Aufklärungsquote unter den großen Städten in NRW.

Vorläufige Zahlen für das Jahr 2025 zeigen, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche im Zuständigkeitsbereich des PP Dortmund leicht gesunken ist. Zwischen Januar und August wurden im Vergleich zum Vorjahr 2,54% weniger Taten verzeichnet. Am kommenden Sonntag (26.10.) werden die Uhren auf die Winterzeit umgestellt, die sogenannte "dunkle Jahreszeit" beginnt. Diese bietet ideale Voraussetzungen für Einbrecher, um im Schutz der Dunkelheit in Häuser und Wohnungen einzudringen. Erfahrungsgemäß steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche in dieser Zeit - auch die Polizei Dortmund beobachtet in den vergangenen Wochen wieder steigende Fallzahlen. Etwa die Hälfte der Einbrüche endet jedoch im Versuchsstadium - dies spricht vor allem für eine sorgfältige Vorbereitung der Bewohnerinnen und Bewohner.

Um diese Quote weiter zu erhöhen und die Zahl der vollendeten Diebstähle zu senken, veranstaltet die Polizei NRW vom 24. bis 26.10. erneut ein landesweites Aktionswochenende gegen den Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unter dem Motto "Riegel vor! Sicher ist sicherer." steht vor allem die Prävention im Mittelpunkt. Auch die Präventionsexperten des Kriminalkommissariates für Kriminalprävention und Opferschutz (KK KP/O) der Polizei Dortmund geben vor Ort mit einem Infostand wertvolle Tipps, wie Wohnungseinbrüche verhindert oder erschwert werden können. Hier können Sie mit unseren Expertinnen und Experten ins Gespräch kommen:

- 24.10.2025, 10.00 - 14.00 Uhr in der Geschäftsstelle des Weißen Rings, Alte Benninghofer Straße 4 in Dortmund-Hörde - 25.10.2025, 12.00 - 15.00 Uhr, im Eingangsbereich der Stadt- und Landesbibliothek in der Dortmunder Innenstadt

Darüber hinaus bietet das Team der Kriminalprävention kostenlose, individuelle und produktneutrale Beratungen in der Beratungsstelle im Polizeipräsidium an. Termine können telefonisch unter 0231/132-7950 (montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr) oder per E-Mail unter vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de vereinbart werden.

Die Polizei gibt folgende Präventionshinweise zum Thema Einbruchsschutz:

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. - Verschließen Sie immer Ihre Haus-/Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. - Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster. - Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (z. B. durch einen Blick aus dem Fenster). - Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich z. B.bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können. Einbrecher kennen und finden fast jedes Versteck. - Sichern Sie Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, da Einbrecher manchmal wahre Kletterkünstler sind. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen. - Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da. - Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden. - Kellerlichtschächte und Kellerfenster sollten Sie z. B. mit massiven, gut verankerten Gittern oder Gitterrosten sichern lassen. - Werden Sie ein aufmerksamer Nachbar und haben Sie ein Auge auf Häuser und Wohnungen in Ihrer Umgebung! Ein wachsamer Nachbar ist Gold wert. - Rufen Sie bei verdächtigen Feststellungen immer die Polizei unter 110 an.

Weitere Informationen finden Sie unter https://dortmund.polizei.nrw/wohnungseinbruch

