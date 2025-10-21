Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf Radweg: 35-jährige Dortmunderin lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0921

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Rad-/Fußweg am Nußbaumweg ist am Dienstagnachmittag (20. Oktober 2025) eine 35-jährige Dortmunderin lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16:37 Uhr unterhalb der dortigen Unterführung. Die 35-jährige Dortmunderin befuhr den Weg mit ihrem Fahrrad in Richtung Norden, während ein ebenfalls 35-jähriger Dortmunder zeitgleich in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Unterführung zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Die Frau stürzte, zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann stürzte ebenfalls, blieb jedoch unverletzt.

Für die detaillierte Unfallaufnahme wurde das VU-Team Dortmund angefordert und eingesetzt. Der betroffene Fuß- und Radweg wurde für die Dauer der Maßnahmen gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

