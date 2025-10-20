Polizei Dortmund

POL-DO: Haftbefehl vollstreckt: Mann nach Einbruch, Diebstahl und Widerstand festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0917

Ein stark alkoholisierter Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag, wurde in der Nacht zum Montag (20.10.) nach einem Einbruch und einer Sachbeschädigung festgenommen.

Gegen 0:40 Uhr wurden die Beamten in die Leopoldstraße in Dortmund gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 41-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz aus Polen, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Zuvor hatte dieser ein Glasfragment einer Hauseingangstür beschädigt und sich dabei leicht verletzt.

Bei der Überprüfung des Mannes hielt dieser zudem eine Plastiktüte mit mehreren Paar Schuhen in der Hand. Erste Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann fünf Paar Schuhe aus einem Schuhregal rechtsseitig der Wohnungseingangstür entwendet hatte.

Nach Ablehnung eines freiwilligen Atemalkoholtests wurde der Mann zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Nord gebracht. Dort leistete er Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten und griff diese tätlich an. Eine Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass gegen den 41-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Folglich wurde der Mann festgenommen.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls, Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell