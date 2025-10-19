Polizei Dortmund

POL-DO: Frau bei Verkehrsunfall auf der A 2 bei Bönen lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0915

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Samstag (18. Oktober) auf der Autobahn 2 bei Bönen ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 22-jähriger Mann aus Münster gegen 0:45 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A 2 in Richtung Oberhausen, als plötzlich ein Auto von dem rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Um einer Kollision zu entgehen, wich der Münsteraner mit seinem Audi nach links aus. Dabei verlor er die Kontrolle über diesen und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen.

Bei diesem Zusammenstoß verletzte sich der 22-jährige Fahrer leicht. Seine 40-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer, eine 23-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten alle drei Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Durch herumliegende Trümmerteile sind zwei weitere Autos beschädigt worden.

Spezialisierte Kräfte des Verkehrsunfallaufnahme-Teams wurden alarmiert, sicherten Spuren und nahmen den Unfall auf.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie für die Reinigungsarbeiten kam es bis 10:40 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A2.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und insbesondere Angaben zu dem ausscherenden Auto machen können. Hinweise melden Sie bitte der Autobahnpolizeiwache Kamen unter Tel. 0231/132-4521.

Hinweis für Medienvertreter:

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab Montag (20. Oktober) zu den üblichen Bürozeiten an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell