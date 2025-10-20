Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Schüren: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0918

Bereits am 9. Oktober (Donnerstag) flüchtete ein Autofahrer nach einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 14-jähriges Kind aus Dortmund fuhr gegen 7:50 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Meinbergstraße in Richtung Norden.

Erkenntnissen zufolge beachtete das Kind an der Einmündung zur Schürener Straße die Vorfahrt nicht. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer.

Dabei stürzte das Kind mit dem E-Scooter auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, Zeugen kümmerten sich zunächst um den verletzten Jungen.

Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen Volvo mit Dortmunder Kennzeichen handeln.

Zeugen und auch der Autofahrer werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Aplerbeck unter Tel. 0231/132 3821 in Verbindung zu setzen.

