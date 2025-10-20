Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Lindenhorst: Auto kommt von der Fahrbahn ab - zwei Personen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0916

In der Nacht zum Sonntag (19. Oktober) wurden zwei Fahrzeuginsassen bei einem Unfall auf der Evinger Straße schwer verletzt.

Ein 49-jähriger Dortmunder fuhr gegen 00:45 Uhr mit dem Auto auf der Evinger Straße in Richtung Eving. Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen auf dem Parkstreifen geparkten Pkw Land Rover. Dieser wurde im Heckbereich beschädigt.

Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug nach links, überschlug sich und kam auf der entgegenkommenden Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer und ein 42-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Dortmund) wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zu keinem Zeitpunkt bestand Lebensgefahr.

Bei dem Fahrer bestand der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zur Unfallaufnahme war die Evinger Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit komplett gesperrt.

Den Fahrer erwarten Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung infolge von Fahrunsicherheit durch Alkoholgenuss. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell