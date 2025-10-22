PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: Schwertransport beschädigt zwei Brücken auf der A 1 - Bis zu zehn Kilometer Stau

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0922

Am Dienstag (21.10.) kollidierte ein Schwertransport mit zwei Brücken auf der A 1 bei Hamm. Die Richtungsfahrbahn Köln war zwischenzeitlich gesperrt, der Verkehr staute sich kilometerweit.

Gegen 12 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Schwertransport auf der A 1 in Richtung Köln. Auf der Ladefläche befand sich ein Bagger. Im Bereich der Anschlussstelle Hamm-Bergkamen beschädigte der Baggerarm zunächst die Überführung "Dortmunder Straße" und wenige hundert Meter weiter die Überführung "An der Autobahn". Anschließend blieb der Schwertransport auf dem rechten Fahrstreifen stehen.

Die beiden beschädigten Brücken wurden durch einen Statiker begutachtet. Hierfür wurde die Fahrtrichtung Köln kurzzeitig voll gesperrt. Die Untersuchung zeigte, dass an der ersten Brücke der Betonunterbau und an der zweiten Brücke ein Stahlträger beschädigt wurden. Die Statik ist jedoch nicht beeinträchtigt, die Brücken können weiterhin befahren werden.

Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich über zehn Kilometer. Gegen 21 Uhr wurde die Fahrbahn erneut voll gesperrt. Mithilfe eines Krans wurde der Bagger auf einen anderen LKW umgeladen, um 23:15 Uhr waren die Bergungsarbeiten schließlich abgeschlossen und die Sperrung konnte aufgehoben werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass eine nicht vorschriftsmäßige Fahrzeughöhe zu den Unfällen führte. Die Beamten fertigten daher eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen den 47-jährigen Fahrer und den Verantwortlichen des Schwertransports.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

