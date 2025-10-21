Feuerwehr Bremen

FW-HB: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Bremen Burg-Grambke (ots)

Durch einen Dachstuhlbrand ist Montagnacht, 20.10.2025, ein Wohngebäude im Bremer Ortsteil Burg-Grambke stark beschädigt worden. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein Mehrfamilienhaus in der Grambker Heerstraße. Als um 22:38 Uhr die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte es im unbewohnten Dachgeschoß. Die Flammen waren von außen sichtbar und drohten auf weitere Gebäudeteile überzugreifen.

Alle Bewohner aus den sechs Wohnungen des betroffenen Gebäudeteils konnten sich ins Freie retten. Eine männliche Person wurde vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht. Der Transport in eine Klinik war dann aber nicht erforderlich.

Atemschutztrupps gingen zur Brandbekämpfung in das Wohngebäude vor, weitere Trupps schützten das direkt angrenzende Gebäude. Vor und hinter dem Gebäude konnte jeweils eine Drehleiter in Stellung gebracht werden, um die Löschmaßnahmen hierüber zu unterstützen. Für gezielte Nachlöscharbeiten mussten Große Teile des Daches aufgenommen werden.

Das Gebäude wurde durch den Brand- und Wasserschaden unbewohnbar. Im Einsatz waren zirka 60 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 4 und 5, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Burgdamm, Bremen-Lesumbrok, Bremen-Grambkermoor, des Rettungsdienstes sowie Führungsdienste und Sonderfunktionen der Feuerwehr.

Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell