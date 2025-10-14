Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Seniorenheim: Zwei verletzte Personen

Bremen (ots)

Am Dienstagmittag, 14.10.2025, brach ein Feuer in einem Seniorenheim am Osterdeich aus. Zwei Personen wurden bei dem Feuer verletzt. Den Brand konnten die Einsatzkräfte relativ schnell unter Kontrolle bringen.

Gegen 12:30 Uhr lief der Einsatz bei der Feuerwehr Bremen auf. Als die ersten Einheiten am Ort des Geschehens eintrafen, drang dichter Rauch aus dem zweiten Obergeschoss des betroffenen Gebäudes. Direkt gingen Atemschutzkräfte in das Gebäude vor, eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatte sich ein Bewohner aus dem Gebäude gerettet, der mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im weiteren Einsatzverlauf klagte eine Mitarbeiterin des Seniorenheims ebenfalls über Atembeschwerden. Der Rettungsdienst brachte auch sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Die Atemschutzkräfte brachten den Brand selbst relativ schnell unter Kontrolle. Es folgten umfassende Be- und Entlüftungsmaßnahmen. Im Einsatz waren hier unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 4 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Arsten. Alarmiert war auch die Facheinheit Informations- und Kommunikationstechnik; die freiwilligen Feuerwehrleute mussten die Einsatzstelle jedoch nicht mehr anfahren.

Kurz vor 13:30 Uhr ging dann die Meldung über einen möglichen Kellerbrand in einem Gastronomiebetrieb in der Innenstadt in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Hierzu wurden Einheiten der Wachen 1 und 4 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt alarmiert. Allerdings konnten die Kräfte vor Ort bei gründlicher Kontrolle zwar Rauchgeruch, aber kein Feuer feststellen.

