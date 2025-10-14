Feuerwehr Bremen

FW-HB: Gasausströmung sorgt für langwierigen Einsatz

Bremen-Vegesack (ots)

In der Reeder-Bischoff-Straße kam es am Montagabend, 13.10.2025, bei Bauarbeiten zu Beschädigungen einer Gasleitung. Es dauerte bis in die Nacht, bis der Energieversorger die Leckagen lokalisieren und schließen konnte.

Während der gesamten Zeit begleitete die Feuerwehr den Einsatz mit Evakuierungsmaßnahmen, Sicherstellung des Brandschutzes, Lüftungsmaßnahmen sowie Kontrolle von Gebäuden und Messungen.

Gegen 17:45 Uhr begann der Einsatz und dauerte für die Feuerwehr letztlich bis zirka 1:15 Uhr an. Vor Ort waren zahlreiche Einheiten und Kräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst, zwischenzeitlich verpflegt durch das Team der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt.

Die Kamerad:innen der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Vegesack stellen eine Einsatzbereitschaft am eigenen Feuerwehrhaus sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell