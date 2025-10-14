PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Gasausströmung sorgt für langwierigen Einsatz

Bremen-Vegesack (ots)

In der Reeder-Bischoff-Straße kam es am Montagabend, 13.10.2025, bei Bauarbeiten zu Beschädigungen einer Gasleitung. Es dauerte bis in die Nacht, bis der Energieversorger die Leckagen lokalisieren und schließen konnte.

Während der gesamten Zeit begleitete die Feuerwehr den Einsatz mit Evakuierungsmaßnahmen, Sicherstellung des Brandschutzes, Lüftungsmaßnahmen sowie Kontrolle von Gebäuden und Messungen.

Gegen 17:45 Uhr begann der Einsatz und dauerte für die Feuerwehr letztlich bis zirka 1:15 Uhr an. Vor Ort waren zahlreiche Einheiten und Kräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst, zwischenzeitlich verpflegt durch das Team der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt.

Die Kamerad:innen der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Vegesack stellen eine Einsatzbereitschaft am eigenen Feuerwehrhaus sicher.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 22:40

    FW-HB: Kellerbrand in Hochhauskomplex in Bremen-Nord

    Bremen (ots) - Zu einem zweiten Kellerbrand am Donnerstag, 28.08.2025, mussten die Einsatzkräfte am frühen Nachmittag ausrücken. Das Feuer im Keller eines Hochhauskomplexes im Ortsteil Grohn und insbesondere intensive Lüftungsmaßnahmen forderten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Rauch würde aus dem Keller aufsteigen, meldeten Anrufer im Notruf. Einheiten von den Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie von der ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:06

    FW-HB: Kellerbrand in Wohn- und Geschäftsgebäude

    Bremen (ots) - Im Stadtteil Gröpelingen kam es am Donnerstag, 28.08.2025, zu einem Feuer im Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Glücklicherweise gab es nur eine leicht verletzte Person. Kurz nach 11 Uhr lief der erste Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Bremen ein. Als die ersten Einheiten am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Personen bereits selbstständig und mit Unterstützung von Nachbarn aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren