FW-HB: Kellerbrand in Wohn- und Geschäftsgebäude

Im Stadtteil Gröpelingen kam es am Donnerstag, 28.08.2025, zu einem Feuer im Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Glücklicherweise gab es nur eine leicht verletzte Person.

Kurz nach 11 Uhr lief der erste Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Bremen ein. Als die ersten Einheiten am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Personen bereits selbstständig und mit Unterstützung von Nachbarn aus dem Gebäude gerettet.

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude. Atemschutztrupps lokalisierten den Brand im Keller und leiteten Löschmaßnahmen ein. Kurze Zeit später war das Feuer unter Kontrolle.

Drei Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt, eine Person wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 5, auf Anfahrt zwischenzeitlich die Kamerad:innen der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Burgdamm.

Fast zeitgleich rückten Kräfte der Wachen 2 und 3 zu einem Küchenbrand in der Neuen Vahr aus. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden.

