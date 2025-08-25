Feuerwehr Bremen

FW-HB: Anbau vom alten Vegesacker Kino in Flammen

Bremen (ots)

In der Breiten Straße in Vegesack kam es am gestrigen Sonntagmittag, 24.08.2025, zu einem Feuer direkt an einem Gebäudekomplex, in dem noch ein ehemaliges Kino untergebracht ist. Es brannte ein zirka 10 mal 3 Meter großer Anbau. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13:25 Uhr entwickelte sich eine starke Rauchwolke im Bereich Breite Straße. Daraufhin gingen mehrere Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, brannte der genannte Anbau. Sie gingen direkt unter Atemschutz zur Brandbekämpfung.

Eine Ausbreitung auf das Hauptgebäude konnte verhindert werden. Das Feuer war nach zirka einer Stunde gelöscht. Es folgten umfassende Maßnahmen der Einsatzhygiene.

Eingesetzt waren über 30 Kräfte: Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Schönebeck, ein Einsatzleitdienst sowie Kräfte für die Atemschutzlogistik und Einsatzhygiene.

