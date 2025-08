FW-HB: Brand in einem leerstehenden Gebäude fordert die Feuerwehr

Bremen (ots) - Im Bereich der Industriehäfen ist am Mittwochabend, 23.07.2025, in einer Baustelle direkt an der Weser ein großes Bohrgerät auf einen Schlepper gestürzt. Dadurch sank das Schiff weitestgehend. Die Feuerwehr brachte eine leicht verletzte Person, die sich auf dem betroffenen Ponton befand, mit einem Rettungsboot in Sicherheit. Gegen 20 Uhr lief der Einsatz an. Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen ...

mehr