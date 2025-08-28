PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Kellerbrand in Hochhauskomplex in Bremen-Nord

Bremen (ots)

Zu einem zweiten Kellerbrand am Freitag, 28.08.2025, mussten die Einsatzkräfte am frühen Nachmittag ausrücken. Das Feuer im Keller eines Hochhauskomplexes im Ortsteil Grohn und insbesondere intensive Lüftungsmaßnahmen forderten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Rauch würde aus dem Keller aufsteigen, meldeten Anrufer im Notruf. Einheiten von den Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie von der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Schönebeck rückten zum Einsatzort aus. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Es brannte im Keller eines 17 Geschosse hohen Hochhauses.

Nach und nach gingen Kräfte unter Atemschutz in den Brandbereich vor. Sie konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Währenddessen leiteten weitere Kräfte schon umfangreiche Be- und Entlüftungsmaßnahmen ein. Insbesondere diese Entrauchung dauerte am Nachmittag einige Zeit an. Erst gegen 17:30 Uhr rückte die letzte Einheit wieder ein.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

  • 28.08.2025 – 12:06

    FW-HB: Kellerbrand in Wohn- und Geschäftsgebäude

    Bremen (ots) - Im Stadtteil Gröpelingen kam es am Donnerstag, 28.08.2025, zu einem Feuer im Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Glücklicherweise gab es nur eine leicht verletzte Person. Kurz nach 11 Uhr lief der erste Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Bremen ein. Als die ersten Einheiten am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Personen bereits selbstständig und mit Unterstützung von Nachbarn aus dem ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:25

    FW-HB: Anbau vom alten Vegesacker Kino in Flammen

    Bremen (ots) - In der Breiten Straße in Vegesack kam es am gestrigen Sonntagmittag, 24.08.2025, zu einem Feuer direkt an einem Gebäudekomplex, in dem noch ein ehemaliges Kino untergebracht ist. Es brannte ein zirka 10 mal 3 Meter großer Anbau. Verletzt wurde niemand. Gegen 13:25 Uhr entwickelte sich eine starke Rauchwolke im Bereich Breite Straße. Daraufhin gingen mehrere Notrufe in der Feuerwehr- und ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 09:26

    FW-HB: Brand in einem leerstehenden Gebäude fordert die Feuerwehr

    Bremen (ots) - Am späten Sonntagabend, 03.08.2025, kam es im Bereich Industriehäfen zu einem Feuer in einem leerstehenden Gebäudekomplex. Die Zuwegungen zum Gebäude stellten die Feuerwehr vor Herausforderungen. Aufgrund des Verdachts auf Asbest führten die Einsatzkräfte umfassende Hygienemaßnahmen durch. Gegen 22:45 Uhr lief der Einsatz für die Feuerwehr an. ...

    mehr
