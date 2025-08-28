Feuerwehr Bremen

FW-HB: Kellerbrand in Hochhauskomplex in Bremen-Nord

Bremen (ots)

Zu einem zweiten Kellerbrand am Freitag, 28.08.2025, mussten die Einsatzkräfte am frühen Nachmittag ausrücken. Das Feuer im Keller eines Hochhauskomplexes im Ortsteil Grohn und insbesondere intensive Lüftungsmaßnahmen forderten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Rauch würde aus dem Keller aufsteigen, meldeten Anrufer im Notruf. Einheiten von den Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie von der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Schönebeck rückten zum Einsatzort aus. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Es brannte im Keller eines 17 Geschosse hohen Hochhauses.

Nach und nach gingen Kräfte unter Atemschutz in den Brandbereich vor. Sie konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Währenddessen leiteten weitere Kräfte schon umfangreiche Be- und Entlüftungsmaßnahmen ein. Insbesondere diese Entrauchung dauerte am Nachmittag einige Zeit an. Erst gegen 17:30 Uhr rückte die letzte Einheit wieder ein.

