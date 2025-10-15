Feuerwehr Bremen

FW-HB: Leckage an Motorboot: Einsatz auf der Weser

Bremen (ots)

Eine Leckage an einem elf Meter langen Motorboot sorgte am Mittwochmorgen, dem 15. Oktober 2025, für einen längeren Feuerwehreinsatz. Das defekte Boot lag an einem Anleger auf der Weser in Höhe des Hohentorshafens. Aufgrund der Leckage war Wasser in das Boot eingedrungen. Mit Inbetriebnahme der bordeigenen Lenzpumpe konnte jedoch die eingedrungene Wassermenge auf einem geringen Niveau gehalten werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten Ölschlängel (sogenannte Netzschlauchsperren) aus, um die leichte Gewässerverunreinigung durch verschiedene Betriebsstoffe eng einzugrenzen. Im Laufe des Vormittags wurde das Boot mit Unterstützung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes zu einer nahegelegenen Werft geschleppt.

Im Einsatz waren verschiedene Einheiten und Funktionen der Berufsfeuerwehr sowie zwischenzeitlich auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Blumenthal und -Schönebeck.

