POL-MS: General Geilen verabschiedet sich von der Polizei Münster -- Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf dankt für gute Zusammenarbeit

Brigadegeneral Stefan Ulrich Geilen hat sich bei einem Besuch im Polizeipräsidium Münster von Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und der Polizei Münster verabschiedet. Alexandra Dorndorf lobte die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. "Ich habe diese Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren als äußerst hilfsbereit, hoch professionell und vertrauensvoll erlebt. Das steht und fällt mit Persönlichkeiten wie Ihnen", hob Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf hervor.

Die beiden nutzen die Gelegenheit noch einmal, um sich über aktuelle Sicherheitsthemen austauschen. Die Landes- und Bündnisverteidigung sei als Kernaufgabe der Streitkräfte wieder in den Fokus gerückt. Geilen bedankte sich auch bei der Polizei Münster für die enge Zusammenarbeit: "Wir haben Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten immer gerne bei Einsätzen unterstützt, Ihnen bei der G7-Außenministerkonferenz unsere Liegenschaften zur Verfügung gestellt. Unsere Zusammenarbeit hat sich in den letzten drei Jahren stark intensiviert und betrifft gemeinsame Kraftanstrengungen für unser Land. Ich bin dankbar, dass Sie sich dem Thema in dieser Art und Form hier in der Polizei Münster stellen und die Bundeswehr unterstützen. Wir packen gemeinsam an. Das ist gut so."

Mittlerweile ist die Bundeswehr als Institution auch festes Mitglied der Sicherheitskonferenz - ein Format der Polizei, in dem sich die Behördenleitungen von Stadt und aller Sicherheitspartner in Münster zur Lage und aktuellen Sicherheitsthemen austauschen. "Angesichts der aktuellen geopolitischen Sicherheitslage und der Bedrohungen durch hybride Kriegsführung, Spionage und Sabotage sowie das große Themenfeld der zivilmilitärischen Zusammenarbeit war es folgerichtig, die Bundeswehr zum festen Partner unserer Sicherheitskonferenz zu machen. Seitdem haben wir unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit auf ein neues Level gehoben. Wir stehen fest an der Seite der Bundeswehr und unterstützen mit voller Kraft die Herstellung unserer Verteidigungsfähigkeit im Rahmen unserer polizeilichen Aufgaben. Ich freue mich daher sehr über die Beteiligung der Bundeswehr im Rahmen unserer Sicherheitskonferenz, das ist richtig und wichtig!"

"Zentral ist die Frage, wie wir jetzt auf allen Ebenen von Bund, Land und Kommunen mit Tempo die erforderlichen Schritte tun, um Zivilschutz, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zusammen zu denken und gemeinsam anzupacken", so Dorndorf. Gestärkte Wehrhaftigkeit, resiliente Infrastruktur und ein verändertes Mindset in der Bevölkerung seien die Stichwörter."

Zum Abschied überreichten sich Polizeipräsidentin und General gegenseitig Coin-Münzen ihrer Organisationen

Stefan Geilen studierte an der Universität der Bundeswehr in Hamburg und absolvierte später den Generalslehrgang an der Führungsakademie, dem Startpunkt für eine außergewöhnliche Karriere als Infanterieoffizier. Geilen war als Kompaniechef, Bataillonskommandeur und als Kommandeur der 1. Luftlandbrigade tätig. Hinzu kamen herausragende Einsätze im Ausland - 1997 als Stabsoffizier bei der Militärischen Evakuierungsoperation "Libelle" in Albanien und 2011 als stellvertretender Leiter bei der bei der Operation "Pegasus" in Libyen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell