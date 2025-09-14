Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eine leicht verletzte Person nach Unfallflucht auf der K99 bei Loitz (LK V-G)

Loitz (LK V-G) (ots)

Am 14.09.2025 gegen 10.15 Uhr kam es auf der K 99 zwischen der Ortschaft Zeitlow und Loitz zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw BMW die K 99 aus Loitz kommend in Fahrtrichtung Zeitlow. In einer Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Dieser missachtete das Rechtsfahrgebot, sodass er mit dem Fahrzeug des 20-Jährigen leicht zusammenstieß. Dadurch geriet der 20-Jährige mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw BMW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.000EUR. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt den Unfallort in Richtung Landstraße 261. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es vermutlich um einen blauen Pkw Skoda. Laut Unfallhergang sollten an diesem nach dem Zusammenstoß Unfallspuren an der Front ersichtlich sein. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem flüchtigen Fahrzeugführer und dem beteiligten PKW. Wer Angaben zum Unfall oder Hinweise zum flüchtigen PKW geben kann wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998-2540 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell