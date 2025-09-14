PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eine leicht verletzte Person nach Unfallflucht auf der K99 bei Loitz (LK V-G)

Loitz (LK V-G) (ots)

Am 14.09.2025 gegen 10.15 Uhr kam es auf der K 99 zwischen der Ortschaft Zeitlow und Loitz zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw BMW die K 99 aus Loitz kommend in Fahrtrichtung Zeitlow. In einer Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Dieser missachtete das Rechtsfahrgebot, sodass er mit dem Fahrzeug des 20-Jährigen leicht zusammenstieß. Dadurch geriet der 20-Jährige mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw BMW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.000EUR. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt den Unfallort in Richtung Landstraße 261. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es vermutlich um einen blauen Pkw Skoda. Laut Unfallhergang sollten an diesem nach dem Zusammenstoß Unfallspuren an der Front ersichtlich sein. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem flüchtigen Fahrzeugführer und dem beteiligten PKW. Wer Angaben zum Unfall oder Hinweise zum flüchtigen PKW geben kann wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998-2540 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 05:07

    POL-NB: Betrunkener PKW-Fahrer kollidiert mit Straßenbaum

    PHR Pasewalk (ots) - Am Sonntagmorgen, dem 14.09.2025, gegen 03:10 Uhr kam es auf der L 283 zwischen Boock und Löcknitz zu einem Verkehrsunfall. Einer Funkwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Pasewalk fiel während der Streifentätigkeit ein PKW Audi in der Ortslage Boock auf, der scheinbar das dortige Erntefestes verlassen hatte. Als der Funkstreifenwagen wendete, um den PKW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 04:28

    POL-NB: PKW überschlägt sich, Fahrzeugführer bleibt unverletzt

    BAB 20 / Jarmen (LK V-G) (ots) - Am Samstagabend, dem 13.09.2025, kam es gegen 19:50 Uhr auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck zwischen der Raststätte Demminer Land und der Anschlussstelle Jarmen zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer 66-jähriger deutscher Fahrer eines VW Tiguan die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich mehrfach ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 03:42

    POL-NB: Betrunkener PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

    Röbel (LK MSE) (ots) - Am Samstagabend, dem 13.09.2025, gegen 21:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Röbel im Rahmen ihrer Streifentätigkeiten einen Pkw VW Touran in der Seebadstraße in Röbel. Den Polizisten war das Fahrzeug aufgefallen, da es in Schlangenlinien und mit deutlich verminderter Geschwindigkeit geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren