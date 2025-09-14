PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener PKW-Fahrer kollidiert mit Straßenbaum

PHR Pasewalk (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 14.09.2025, gegen 03:10 Uhr kam es auf der L 283 zwischen Boock und Löcknitz zu einem Verkehrsunfall.

Einer Funkwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Pasewalk fiel während der Streifentätigkeit ein PKW Audi in der Ortslage Boock auf, der scheinbar das dortige Erntefestes verlassen hatte.

Als der Funkstreifenwagen wendete, um den PKW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, beschleunigte der PKW deutlich. Der PKW Audi, besetzt mit zwei deutschen Staatsangehörigen, befuhr die L283 aus Richtung Boock kommend in Richtung Löcknitz. Bevor die Verfolgung durch die Beamten aufgenommen werden konnte, kam der Fahrzeugführer des PKW Audi in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Beide Insassen blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme ergab eine Atemalkoholmessung bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 1,40 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus Pasewalk realisiert. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein angefordertes Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und thematisch
zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

