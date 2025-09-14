PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B109 bei Greifswald

PHR Greifswald (ots)

Am Samstagabend, dem 13.09.2025, gegen 20:20 Uhr ereignete sich auf der B 109 bei Greifswald ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines VW Polo die B 109 aus Greifswald kommend in Richtung Heilgeisthof. Hinter einer Rechtskurve verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Kurz vor dem Unfall kam es in dem Bereich zu starken Regenschauern, sodass eine erhöhte Gefahr von Aquaplaning bestand.

Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Der beteiligte PKW war nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des PKW musste die B 109 für eine Stunde halbseitig gesperrt werden.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

