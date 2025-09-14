PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schlägerei bei Brand in Stralsunder Gartensparte

Stralsund (LK VR) (ots)

Am späten Samstagabend, dem 13.09.2025, gegen 23:20 Uhr kam es zu einem gemeinsamen Einsatz des Polizeihauptreviers Stralsund und der Stralsunder Feuerwehrkräften in einer Gartensparte im Stadtteil Tribseer Wiesen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Komplex aus Schuppen bzw. Unterständen im Vollbrand festgestellt werden. Nach aktueller Schätzung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Die Brandursache ist gegenwärtig noch Gegenstand der Ermittlungen, in diesem Zusammenhang kommt auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Die Maßnahmen von Feuerwehr und Polizei wurden von Besuchern einer Feierlichkeit in der Gartensparte teils erheblich behindert. Unter den teilweise deutlich alkoholisierten und aggressiven Feiernden kam es zu Körperverletzungsdelikten, zur Beruhigung der Lage wurden weitere Polizeikräfte des Polizeihauptreviers Stralsund und Kräfte der Bundespolizei zur Unterstützung hinzugezogen. Drei Personen wurden bei den Auseinandersetzungen leicht verletzt und mussten teils ambulant versorgt werden.

Insgesamt waren 11 Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund sowie 17 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Es wurden mehrere Strafverfahren eröffnet. Die Kriminalpolizei Stralsund übernimmt die Ermittlungen.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und thematisch
zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 02:23

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach gemeinschaftlicher Körperverletzung

    Neustrelitz (LK MSE) (ots) - Am Freitagabend, dem 13.09.2025, kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Woldegker Straße in Neustrelitz. Zeugen meldeten, dass mehrere Personen gemeinschaftlich auf den Mann einschlugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 32-jähriger deutsche Mann von einer Gruppe von vier ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 15:02

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der BAB20

    Neubrandenburg (ots) - Am 13.09.2025 ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der BAB20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald mit seinem Pkw Opel den rechten Fahrstreifen der BAB20 in Richtung Stettin. Aufgrund eines Wildwechsel kam das Fahrzeug nach ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 02:45

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person auf der BAB 20 (LK Vorpommern-Greifswald)

    PHR Greifswald (ots) - Am 12.09.2025, gegen 21:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 27-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Transporters die BAB in Fahrtrichtung Stettin. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mercedes in Höhe der Autobahnabfahrt Greifswald auf den Sattel-Auflieger eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren