Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der BAB20

Neubrandenburg (ots)

Am 13.09.2025 ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der BAB20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald mit seinem Pkw Opel den rechten Fahrstreifen der BAB20 in Richtung Stettin. Aufgrund eines Wildwechsel kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke sowie einen Wildschutzzaun und kam schlussendlich auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stehen. Der 62-jährige Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Bergungsunternehmen geborgen.

Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

