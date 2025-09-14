PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach gemeinschaftlicher Körperverletzung

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am Freitagabend, dem 13.09.2025, kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Woldegker Straße in Neustrelitz. Zeugen meldeten, dass mehrere Personen gemeinschaftlich auf den Mann einschlugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 32-jähriger deutsche Mann von einer Gruppe von vier männlichen Personen körperlich angegriffen. Dabei wurde er durch mehrfache Schläge und Tritte verletzt. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Tatverdächtigen bereits vom Tatort entfernt.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus des DRK Neustrelitz gebracht.

Durch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung konnte ein deutscher Tatverdächtiger bekannt gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981/258 224, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

