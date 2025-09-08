Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich Verletzten und einem schwer Verletzten

Bad Wünnenberg (ots)

(CK) - Am Montagvormittag (08.09., 11.20 Uhr) befuhr ein 22-jähriger Mann, der in Bad Driburg wohnt, mit einem Bulli-Lieferfahrzeug die Straße Friedrichsgrund aus Richtung Elisenhof kommend in Fahrtrichtung L 744. Im dortigen Kreuzungsbereich kommt es zu einem Zusammenstoß mit dem Skoda eines 69-jährigen Mannes aus Lichtenau, der auf der L 744 aus Fahrtrichtung Fürstenberg kommenden unterwegs war.

Durch die Wucht der Kollision wurde der 22-Jährige wird aus seinem Fahrzeug in ein angrenzendes Waldstück geschleudert. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Der Skoda-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, beide wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell