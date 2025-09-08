PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Paderborn-Sande (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Radweg der Ostenländer Straße bei Paderborn-Sande hat sich am Samstagnachmittag, 06. September, eine 41-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen zugezogen.

Die Frau war gegen 16.40 Uhr in Richtung Delbrück unterwegs. Als sie vermutlich gegen eine Baumwurzel fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihr Mountainbike und stürzte. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Radfahrerin. Ein Rettungshubschrauber flog sie schließlich in ein Krankenhaus nach Bielefeld.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

