POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit einem schwerverletzten Autofahrer

Delbrück-Hagen (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Lippstädter Straße mit der Suternstraße in Delbrück-Hagen hat sich am Freitagmorgen, 05. September, ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 59-jährige Fahrer eines Mercedes überquerte gegen 06.40 Uhr von der Suternstraße aus die Kreuzung mit der Lippstädter Straße in Richtung Delbrück-Westenholz. Dabei übersah er den von rechts kommenden VW Polo, mit dem ein 34-Jähriger von Delbrück nach Lippstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der VW-Fahrer wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

