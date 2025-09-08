PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen hochwertige Mountainbikes

Paderborn (ots)

(CK) - Am Freitagabend (05.09., 21.40 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in ein Fahrradfachgeschäft.

Die bislang unbekannten Täter schlugen das Glas einer Notausgangstür ein und gelangten so in den Verkaufsraum des Fahrradhandels an der Karl-Schurz-Straße. Aus den Innenräumen stahlen die Täter vier hochwertige Mountainbikes. Diese verluden sie in einen weißen Kastenwagen, mit dem sie anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Sofort einleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat den weißen Kastenwagen beobachtet oder kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

