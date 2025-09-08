Polizei Paderborn

POL-PB: 21-Jähriger fährt gegen zwei geparkte Autos und verletzt sich leicht

Borchen (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der L755 in Borchen hat sich am Samstagabend, 06. September, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 21-Jährige fuhr gegen 21.40 Uhr mit einem Renault in Richtung Paderborn. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten Nissan Micra. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Renault nach links, touchierte dort einen ebenfalls geparkten Ford Galaxy und kam zum Stehen. Nach der Untersuchung durch den Rettunsdienst begab sich der 21-Jährige selbständig in ein Paderborner Krankenhaus. Der Renault und der Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 21.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell