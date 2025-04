Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: POL-KA: Karlsbad-Ittersbach: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW tödlich verletzt.

Karlsruhe (ots)

Am Samstag Mittag gegen 12:50 Uhr befuhr eine 35-jährige Fahrradfahrerin zunächst den Radweg entlang der L622 aus Richtung Langensteinbach (Ort) und wollte diesen im Einmündungsbereich bei der K3583 überqueren. Hierbei übersah sie vermutlich den aus Richtung Weiler kommenden PKW eines ebenfalls 35-jährigen, welcher sie seitlich erfasste. Infolge des Aufpralls wurde die Radfahrerin in den Grünstreifen geschleudert und verstarb, trotz tragen eines Fahrradhelms, noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt. Er wurde forsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Strecke zwischen Ittersbach, Weiler und Langensteinbach musste bis 16:50 Uhr zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Zeugen des Unfalls, welche bislang noch nicht in Kontakt mit der Polizei standen, werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721-944840 in Verbindung zu setzen.

Corinna Ebert

PP Karlsruhe Führungs- und Lagezentrum

