Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verletzte durch Böllerwurf

Celle, Schloßplatz (ots)

Am Samstag ist es gegen 22:15 Uhr zu einem Vorfall auf dem dortigen Mittelaltermarkt gekommen. Eine bislang unbekannte Person hat im Bereich des Schloßplatzes einen Böller in Richtung des Geländes geworfen. Dieser ist neben einer Person detoniert, die dadurch leicht verletzt worden ist. Die Person hat durch die Detonation einen Schock erlitten und ist durch einen Rettungswagen behandelt worden. Anschließend ist die Person vermutlich mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung geflüchtet. Wer Hinweise zu dem Vorfall und zu dem flüchtenden Täter geben kann, möge sich bei der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 melden.

