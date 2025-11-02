Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verdächtiges Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Celle, Dasselsbrucher Straße (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben Polizeibeamte der PI Celle einen Transporter kontrolliert. Beim Anhalten des Fahrzeuges ist einer der vier Insassen zu Fuß geflüchtet und konnte nicht weiter festgestellt werden. Bei der Kontrolle der übrigen drei Personen kam heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er hat 0,8 Promille gepustet. Weiterhin waren die angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug zugelassen. Die Eigentumsverhältnisse waren während der Sachverhaltsaufnahme ebenfalls nicht zu klären.

Zu guter Letzt haben die Beamten auf der Ladefläche diverse Gänse aufgefunden. Teilweise waren die Tiere noch am Leben, aber in einem sehr schlechten Allgemeinzustand, sodass sie vor Ort erlöst werden mussten. Die Herkunft der Tiere konnte vor Ort nicht geklärt werden. Sollte jemand aus seinem Eigentum Tiere vermissen, kann er sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05141-2770 melden. Zumindest auf den Fahrer kommen diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell