Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

Wienhausen (ots)

In Wienhausen ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.10.2025) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter vermutlich im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Straße "Sunderfeld". Die Täter durchsuchten diverse Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Anschließend entfernten sie sich wieder auf unbekannte Weise. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtigen Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

