POL-HR: Diebstahl von PKW-Anhänger

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.10.2025:

Niedenstein

Tatzeit: Dienstag, 28.10.2025, 18:15 Uhr - Mittwoch, 29.10.2025, 06:00 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend, 18:15 Uhr und Mittwochmorgen, 06:00 Uhr einen PKW-Anhänger in Niedenstein gestohlen. Der Anhänger stand zum Tatzeitpunkt in der Eichendorffstraße am Fahrbahnrand. Auf unbekannte Art und Weise gelang es dem Täter vorhandene Sicherung am Anhänger zu überwinden und mit dem Fahrzeug den Tatort zu verlassen.

Der Anhänger ist vom Hersteller "Böckmann". An diesem war zuletzt das Kennzeichen "HR-HS 230" befestigt.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder der Tat werden von der Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0 entgegengenommen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

