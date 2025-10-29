Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Physiopraxis

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.10.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Montag, 27.10.2025, 20:00 Uhr - Dienstag, 28.10.2025, 07:50 Uhr

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versuchten Unbekannte in eine Praxis für Physiotherapie in der Breslauer Straße in Schwalmstadt einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter dem Objekt zunächst unbemerkt. Anschließend versuchten sie mit Fußtritten die Eingangstür der Praxis gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand an der Tür. Auch dieser Versuch blieb erfolglos, sodass die Täter ohne Beute flüchteten. An der Eingangstür entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell