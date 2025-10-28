Polizei Homberg

POL-HR: 25-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.10.2025:

Schwalmstadt

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 25-Jährigen wegen des Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Der afghanische Staatsbürger soll am vergangenen Donnerstag, 23.10.2025, gegen 08:55 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Schwalmstadt mit einem Teppichmesser auf einen 21-jährigen Mitbewohner aus Afghanistan eingestochen haben.

Das Opfer erlitt eine Stichwunde im Halsbereich, die operativ versorgt werden musste. Der 21-Jährige befindet sich weiterhin im Krankenhaus, schwebt laut behandelnden Ärzten jedoch nicht in Lebensgefahr.

Der Beschuldigte wurde am Freitag, 24.10.2025, dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg Yvonne Winter, Pressesprecherin der Polizeidirektion Schwalm-Eder

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell