PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: 25-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.10.2025:

Schwalmstadt

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 25-Jährigen wegen des Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Der afghanische Staatsbürger soll am vergangenen Donnerstag, 23.10.2025, gegen 08:55 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Schwalmstadt mit einem Teppichmesser auf einen 21-jährigen Mitbewohner aus Afghanistan eingestochen haben.

Das Opfer erlitt eine Stichwunde im Halsbereich, die operativ versorgt werden musste. Der 21-Jährige befindet sich weiterhin im Krankenhaus, schwebt laut behandelnden Ärzten jedoch nicht in Lebensgefahr.

Der Beschuldigte wurde am Freitag, 24.10.2025, dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg Yvonne Winter, Pressesprecherin der Polizeidirektion Schwalm-Eder

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:40

    POL-HR: Trickdiebe stehlen Bekleidungsgegenstände in Fritzlar: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.10.2025: Fritzlar Tatzeit: Mittwoch, 22.10.2025, 11:00 Uhr Drei bislang unbekannte Personen - zwei Männer und ein Frau - entwendeten am Mittwoch, den 22.10.2025, gegen 11:00 Uhr, in einem Textilgeschäft im Domstadt-Center in Fritzlar mehrere Bekleidungsgegenstände. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 08:49

    POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Melsungen: Schmuckstücke entwendet

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.10.2025: Melsungen Tatzeit: Freitag, 24.10.2025, 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr Unbekannte Täter sind am Freitagabend, 24.10.2025, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Thüringer Straße in Melsungen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren