Polizei Homberg

POL-HR: Trickdiebe stehlen Bekleidungsgegenstände in Fritzlar: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.10.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Mittwoch, 22.10.2025, 11:00 Uhr

Drei bislang unbekannte Personen - zwei Männer und ein Frau - entwendeten am Mittwoch, den 22.10.2025, gegen 11:00 Uhr, in einem Textilgeschäft im Domstadt-Center in Fritzlar mehrere Bekleidungsgegenstände.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die drei Tatverdächtigen gemeinsam das Geschäft und lenkten die Verkäuferin ab, indem sie sie abwechselnd nach Kleidungsstücken fragten. Aufgrund weiterer Kundschaft im Laden konnte die Angestellte die Gruppe nicht durchgehend im Blick behalten. Während die weibliche Person in einer Umkleidekabine mehrere Kleidungsstücke anprobierte, verließen ihre beiden Begleiter das Geschäft. Als die Verkäuferin kurz darauf nach der Frau sah, fand sie in der Kabine lediglich fünf abgerissene Etiketten - die Täterin war verschwunden. Geistesgegenwärtig begab sich die Angestellte nach draußen und konnte noch beobachten, wie die drei Personen mit einem grünen VW Golf vom Parkplatz in Richtung Kasseler Straße davonfuhren.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Frau: etwa 20-35 Jahre alt, schwarze Haare zum Zopf gebunden, schwarze Jacke.

Mann 1: etwa 35 Jahre alt, dunkles kurzes Haar, Brille, schwarze Jacke, helles Oberteil.

Mann 2: etwa 20 Jahre alt, dunkles kurzes Haar, schwarze Jacke.

Alle drei Tatverdächtigen sollen gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell