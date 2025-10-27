Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Nettetal-Leuth (ots)

Am Samstagmorgen kam es im Einmündungsbereich Geldrische Straße/ Hinsbecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53jähriger Pkw-Fahrer aus Nettetal beabsichtigte zum Unfallzeitpunkt von der Hinsbecker Straße in die Geldrische Straße abzubiegen und übersah dabei den ihm entgegenkommenden Pkw eines 72jährigen aus Wegberg. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, durch welchen beide Fahrer sowie drei weitere, sich ebenfalls in den Fahrzeugen befindliche Personen, zum Teil schwer verletzt wurden. Alle Personen wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die durch den Unfall beschädigten Pkws mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle vorübergehend gesperrt. /Coe. (965)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell