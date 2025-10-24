Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei stellt nächtlichen Einbrecher Richtiger Einbruchschutz hilft!

Tönisvorst-Vorst (ots)

Gegen 01.00 Uhr am heutigen Freitag wurde einem Hausbesitzer von der Schmitzheide über eine am Objekt installierte Kameraüberwachung eine Person angezeigt, die gerade dabei war, das Hoftor aufzubrechen. Er wählte sofort den Notruf und mehrere Streifenwagen fuhren zum Tatort nach Vorst. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein Fahrrad mit Anhänger, in dem sich abgeschnittene Kabel und Kabelrollen befanden. Die Teams umstellten das Objekt. Noch bevor sie mit der Durchsuchung starten konnte, kam ihnen der Einbrecher aus dem Haus entgegen. Er dürfte leicht verdutzt gewesen sein, als ihn die Beamten ansprachen und vorläufig festnahmen. Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen 39-jährigen Mann aus Tönisvorst, welcher der Polizei wegen Einbruchs- und Betäubungsmitteln bekannt ist. /wg (963)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell