Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederländer gerät in den Gegenverkehr - Zwei schwer verletzte Personen

Niederkrüchten-Overhetfeld (ots)

Am Donnerstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Dilborner Straße in Overhetfeld. Ein 36-Jähriger aus Roermond, fuhr in der Dilborner Straße in Richtung Brüggen, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geriet. Dort kollidierte er mit einem 27-Jährigen aus Niederkrüchten, der mit seinem Pkw in Richtung Elmpt unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Männer schwer verletzt. /jk (959)

