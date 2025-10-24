Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchdiebstahl in Gaststätte - Hinweise gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag, den 23. Oktober, wurde zwischen 14:10 Uhr und 16:40 Uhr in eine Pizzeria auf der Langen Straße in Viersen-Dülken eingebrochen. Augenscheinlich verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster im Hinterhof Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort wurde Bargeld gestohlen. Haben Sie zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /SK (961)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell