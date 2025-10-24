PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchdiebstahl in Gaststätte - Hinweise gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag, den 23. Oktober, wurde zwischen 14:10 Uhr und 16:40 Uhr in eine Pizzeria auf der Langen Straße in Viersen-Dülken eingebrochen. Augenscheinlich verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster im Hinterhof Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort wurde Bargeld gestohlen. Haben Sie zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /SK (961)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren