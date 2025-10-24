POL-VIE: Unbekannte Täter brechen in Gaststätte ein - Haben Sie etwas gesehen?

Viersen-Dülken (ots) - Am Donnerstag, den 23. Oktober, wurde zwischen 14:10 Uhr und 16:40 Uhr in eine Pizzeria auf der Langen Straße in Viersen-Dülken eingebrochen. Augenscheinlich verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster im Hinterhof Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort wurde Bargeld gestohlen. Haben Sie zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte ...

mehr