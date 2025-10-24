POL-VIE: Unbekannte Täter brechen in Gaststätte ein - Haben Sie etwas gesehen?
Schwalmtal-Amern (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in das Lagerhaus einer Gaststätte an der Mühlrather Mühle in Schwalmtal-Amern ein. Sie brachen gewaltsam die Tür zum Lagerraum auf und erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen verschiedene Elektro- und Küchengeräte sowie zwei Pedelecs. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. /SK (962)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell