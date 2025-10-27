Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit Verletzten - Kollision zweier Pkw

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstagmorgen kam es auf der Brabanter Straße in Höhe der AS Süchteln (BAB 61) zu einem Verkehrsunfall. Ein 71jähriger Pkw-Fahrer aus Nettetal verließ zum Unfallzeitpunkt die BAB 61 an der AS Süchteln und beabsichtigte nach links auf die Brabanter Straße in Richtung Dülken abzubiegen. Hierbei übersah er den sich bereits auf der Brabanter Straße in Richtung Süchteln befindlichen Pkw eines 24jährigen aus Viersen und kollidierte mit diesem. Durch die Kollision wurden beide Pkw-Fahrer verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die durch den Unfall beschädigten Pkws mussten abgeschleppt werden. Nach Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle wurde diese für den Verkehr wieder freigegeben. /Coe. (964)

