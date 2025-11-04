PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Bergen (ots)

Polizeibeamte haben gestern (Montag, 03.11.2025) gegen 14:40 Uhr einen 51-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dieser befuhr mit seinem Ford die Straße "Am Museum" in Bergen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

